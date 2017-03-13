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威力彩、今彩539頭獎均摃龜 ！

2017-03-13  22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月13日）開獎的第106000021期威力彩，頭獎摃龜；第106000061期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000021期威力彩中獎號碼為：第1區「05、13、14、23、30、32」，第2區「02」。頭獎及貳獎均摃龜；參獎共6注獲得，每注可得15萬元；肆獎共53注獲得，每注可得2萬元；伍獎共162注獲得，每注可得4000元；陸獎共1289注獲得，每注可得800元；柒獎共2249注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬2667注獲得，每注可得200元；玖獎共1萬8401注獲得，每注可得100元；普獎共2萬8983注獲得，每注可得100元。

第106000061期今彩539中獎號碼為「05、12、23、28、33」，頭獎摃龜；貳獎共318注獲得，每注可得2萬元；參獎共9313注獲得，每注可得300元；肆獎共9萬1328注獲得，每注可獲得50元。

第106000021期38樂合彩中獎號碼為「05、13、14、23、30、32」，五合摃龜；四合共7注中獎，每注可得6萬7500元；三合共142注中獎，每注可得5750元；二合共2329注中獎，每注可得750元。

第106000061期39樂合彩中獎號碼為「05、12、23、28、33」，四合共24注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共308注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7806注中獎，每注可得1125元。

第106000061期3星彩中獎號碼為「548」，正彩共41注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000061期4星彩中獎號碼為「0135」，正彩共8注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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2017年3月13日‧星期一‧丁酉年二月十六日
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