台紙原監察人：今股臨會違法無效 4/21繼續召開

2017-03-13 21:07

〔記者李靚慧／台北報導〕今日遭台紙股東臨時通過解任的監察人宋正一，晚間發布聲明表示，他認定今日的股東會是「違法」且「無效」的，因此原訂4月21日由他召集的臨時股東會，不受公司方公告撤銷停開的影響，他會堅持繼續召開，將原定的議程走完。

宋正一解釋，今日的股東會，由於召集人陳如舜早已被「當然解任」，因此「身分不合法」，且他方認為今日的出席率「有重大瑕疵」，雖在股東會召開過程中不斷提出質疑，但主席及股務代理均未處理，因此，他認定今日是「違法」且「無效」的股東會。

宋正一指出，因他認為今日的出席率有重大瑕疵，目前他正積極蒐集資料，準備與律師討論申請救濟，在申請救濟過程中，原已公告於4月21日，舉行由他召集的股東臨時會，將持續受理董事被提名人名單，並將採登報方式進行公告，不受台紙公司派影響。

至於原任董事長簡鴻文，是否也認為自身的「被解任」無效？宋正一表示，他無法代表簡鴻文，但他了解，簡鴻文目前的態度是，為了台紙好，已經不願對台紙的事件發言。