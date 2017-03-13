英特爾砸153億美元 收購自駕技術公司Mobileye

2017-03-13 20:59

〔編譯王惠慧／綜合報導〕以色列財經媒體及多家外媒報導，英特爾公司（Intel）以153億美元收購以色列自駕技術公司Mobileye，成為以色列最大科技公司收購案。

週一路透報導，英特爾將以每股63.54美元的價格收購Mobileye，該公司專注於自動駕駛技術，曾是電動車大廠特斯拉的合作夥伴。

Mobileye在全球進階輔助駕駛技術及防撞系統市場佔有率達70%。Mobileye成立於1999年，公司創立的理念為減少車禍的傷害及死亡，2007年獲得高盛1.3億美元的投資後，2014年在紐約證交所上市，市值為106億美元。

英特爾表示，預計此樁交易將在9個月內完成，該公司EPS將立即提升；英特爾和Mobileye先前就已經與德國汽車製造商BMW合作，計劃在今年下半年進行40輛自駕車的道路測試。