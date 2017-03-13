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區塊鏈導入金融 KPMG：保險理賠也可自動化

2017-03-13  20:57

［記者吳佳蓉／台北報導］安侯建業（KPMG台灣所）今舉辦區塊鏈成果發表會，金融行業顧問營運長李育英今表示，去年10月起，透過與金融研訓院合作啟動「金融機構區塊鏈合作發展計畫」，現已成功將區塊鏈技術應用在保險自動理賠及中小企業融資上；區塊鏈已不再是純理論，而是可商品化的實用技術。

李育英指出，目前「金融機構區塊鏈合作發展計畫」已獲得兩項成果。一是將乙太坊區塊鏈應用至保險自動理賠，傳統保險理賠得透過業務員，流程複雜，又有道德詐欺風險；當將區塊鏈導入自動理賠平台後，可確保醫療資料和保單資訊一致，降低詐欺風險，再結合智能合約技術，便可做到完整自動化理賠。

另一項成果是將區塊鏈應用至中小企業融資，以私有鏈方式建構融資平台，透過智能合約自動創建與分割數位資產，自動撥出融資資金、完整交易軌跡，解決查核問題。

李育英表示，兩項成果成功展現了區塊鏈的實際應用價值，示範區塊鏈可如何解決金融機構的業務痛點，提升機構的營運效能。

然而，區塊鏈若要在台灣繼續發展深化，得先解決一些困難。舉例來說，現行對個人資料管理及保護的法令，造成資訊共享障礙。此外，對區塊鏈聯盟發展的商業模式，至今尚未有明確的法律框架，有待政府及主管機關、產業進行更多的討論及交流。

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  • KPMG今舉辦「金融機構區塊鏈合作發展計畫」成果發表，（左起）KPMG安侯企業管理公司總經理曹坤榮、台灣金融研訓院副院長盧陽正、前金管會主委王儷玲 、政治大學副校長陳恭及KPMG安侯建業金融行業顧問營運長李育英均一同與會。（KPMG提供）

    KPMG今舉辦「金融機構區塊鏈合作發展計畫」成果發表，（左起）KPMG安侯企業管理公司總經理曹坤榮、台灣金融研訓院副院長盧陽正、前金管會主委王儷玲 、政治大學副校長陳恭及KPMG安侯建業金融行業顧問營運長李育英均一同與會。（KPMG提供）

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