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美升息在即 外資悄悄進場、買台股42億元
2017-03-13 20:54
美國宣布升息在即，不過，外資今天反手加碼台股，金額為近10個交易日最大幅度買超。（資料照，記者羅沛德攝）
〔記者王孟倫／台北報導〕美國聯準會Fed恐在本周宣布升息，市場擔心外資將從台股市場流出；不過，近期賣超台股居多的外資法人，卻在本周一反手進場、於集中市場買超42.08億元，這也是近十個交易日單日最大加碼幅度。
儘管美國恐在本周升息，但台股無懼升息變數，今天大盤指數上漲69.45點，收在9697.34點。此外，備受關注的外資，近兩周以來，以賣超台股居多，市場也擔心外資本周會大舉減碼股票，但今天意外擴大加碼台股、淨買超金額為42.08億。
對此，金管會證期局表示，外資資金進出與買賣股票，有其投資策略考量，而近期美國升息議題，自然也會影響全球資金移動，不過，截至目前為止，外資並無大量或異常匯出現象。
根據統計，三月以來（截至本周一），外資在集中市場淨賣超金額為新台幣161億元；投信業者表示，若市場有重大變化，外資通常一天出手就是買超或賣超台幣一百多億元，換言之，外資近期賣超幅度相當小。
證期局官員強調，美國對全球經濟有很大影響，台美經貿關係相當密切，一旦Fed升息，也代表美國總體經濟好轉，這將有助於台灣景氣復甦；尤其，台股基本面穩健，近期內資也相繼回籠，對台股是正面發展的有利因素。
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