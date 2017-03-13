力挺政府 華南金吳當傑：今年完成5件都更

2017-03-13 20:49

〔記者盧冠誠／台北報導〕為積極響應政府推動都市更新政策，華南銀行今天特別舉辦「都市更新業務誓師大會」，華南金（2880）暨華銀董事長吳當傑表示，目前進行中都更案件共20件，合計融資金額約150億元，預計今年可完成5件。

華銀主管補充，這5件都更案，全數位於台北市，包括三元街500坪、敦化南路650坪、復興南路300坪、中山北路450坪、內湖路110坪等。

吳當傑表示，華南銀行將動員全行之力，運用總行都更小組，加強與優質建商合作、盤點自有行舍資源等，三箭齊發拚都更。

華銀主管指出，華銀將提供不動產信託契約、土建融資、更新前現有房貸轉貸、重建後分戶貸款、營建管理、營建工程保險等全方位都市更新服務。

同為公股行庫的第一銀行也積極推展都更業務，近2年共核准都更融資12件，金額約135億元，目前追蹤輔導的都更融資案件仍有數10件。

一銀近期更有「水源路四五期整宅案」都更，都更後每戶室內有20至30坪，外加一個停車位，將重建成為地下4層、地上13層的舒適社區大樓，預計年底完工，將有173戶人家受惠晉身千萬好宅。