| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
最夯的債券基金理財術
 首頁 > 財經

力挺政府 華南金吳當傑：今年完成5件都更

2017-03-13  20:49

〔記者盧冠誠／台北報導〕為積極響應政府推動都市更新政策，華南銀行今天特別舉辦「都市更新業務誓師大會」，華南金（2880）暨華銀董事長吳當傑表示，目前進行中都更案件共20件，合計融資金額約150億元，預計今年可完成5件。

華銀主管補充，這5件都更案，全數位於台北市，包括三元街500坪、敦化南路650坪、復興南路300坪、中山北路450坪、內湖路110坪等。

吳當傑表示，華南銀行將動員全行之力，運用總行都更小組，加強與優質建商合作、盤點自有行舍資源等，三箭齊發拚都更。

華銀主管指出，華銀將提供不動產信託契約、土建融資、更新前現有房貸轉貸、重建後分戶貸款、營建管理、營建工程保險等全方位都市更新服務。

同為公股行庫的第一銀行也積極推展都更業務，近2年共核准都更融資12件，金額約135億元，目前追蹤輔導的都更融資案件仍有數10件。

一銀近期更有「水源路四五期整宅案」都更，都更後每戶室內有20至30坪，外加一個停車位，將重建成為地下4層、地上13層的舒適社區大樓，預計年底完工，將有173戶人家受惠晉身千萬好宅。

廣告
  • 華南金暨華銀董事長吳當傑。（記者盧冠誠攝）

    華南金暨華銀董事長吳當傑。（記者盧冠誠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳當傑 華南銀行 融資 都更
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧牛蒡咖哩
電鍋菜✧肉醬豆腐煲
吃甜食✧法式布丁
這樣煎豆腐不破皮！
轉寄

標題：力挺政府 華南金吳當傑：今年完成5件都更


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月13日‧星期一‧丁酉年二月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.