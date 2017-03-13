一銀蔡慶年：當前市場競爭是「快魚吃慢魚」

2017-03-13 20:48

〔記者盧冠誠／台北報導〕第一金（2892）暨第一銀行董事長蔡慶年表示，當前市場競爭已不再是「大魚吃小魚」，而是「快魚吃慢魚」，所以要培養有速度的「執行力」。

蔡慶年接著說，且為有效掌握新興商機，更要培養「創新力」來靈活調整的產品及服務，也勉勵經理人用 「精準力」來推展業務及管理分行。

一銀上週六召開全行行務會議，海內外分行經理及總行高階主管共300多人齊聚一堂進行研討，藉此凝聚全行對經營主軸的共識，並確立2017年經營發展方針。

蔡慶年表示，2016年一銀稅前淨利達新臺幣204.71億元，創開行以來的獲利新高，不僅已連續6年突破百億元門檻，更首度締造超越200億元的里程碑。

展望未來，蔡慶年指出，面對近期全球總體環境變動、數位金融發展、授信品質弱化及金融監理力道加劇等嚴峻挑戰，希望全體經理人發揮「執行力」、「創新力」、「精準力」的精神，靈活調整經營策略，以有效因應各項機會與挑戰。