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羨煞人！大立光今年員工分紅平均90萬元
2017-03-13 15:48
〔記者陳梅英／台北報導〕股王大立光（3008）今年度員工酬勞金額40.95億餘元，依目前在台灣約4,600位員工計算，平均每位員工可領到近90萬元分紅，約當一般上班族1-2年的薪水。
大立光近年來員工分紅比率都維持在18%，去年大立光稅後盈餘227.33億元，略較2015年的241.52億元下滑6％，每股稅後盈餘169.47元，以大立光員工4600人計算，平均每月員工可分紅90萬元，羨煞眾人。
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