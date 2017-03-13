待輔導預售屋業者 華固、國揚上榜

2017-03-13 15:14

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市3月1日發布《預售屋銷售管理及聯合稽查作業要點》，鼓勵建商填寫「契約自主檢查表」或至不動產開發公會申請定型化契約預審，並同時公布優良及待改善建商。地政局今天會中公布資料，台北市52件預售屋中，有半數、26廠商被列為「待改善」，國內知名建商華固、國揚皆上榜。

地政局表示，因消費者在預售屋買賣僅能透過廣告或買賣契約書了解屋況，常常會發生爭議。地政局與法務局、建管處及國稅局103年辦理預售屋聯合稽查，3年共查了近百家，違規率100%；統計去年所有消費爭議案件來源中，預售屋就佔55％。

對此，台北市不動產仲介經紀商業同業公會副理事長蔣美龍表示贊成，認為比派員稽查預售屋還有效果，但提醒並非每個消費者都會上網閱覽公布內容。台北市主任消保官何修蘭也對預售屋預審表示支持，而她提到金融業有金管會管理，但對於建商卻沒有相關規範機構，因此建議政府應建立。

為了推動房市透明，地政局首度發表「台北市商辦租金指數」。地政局考量北市為首都，辦公室發展已具相當規模，爰參考香港、新加坡等亞洲主要都市經驗，編製發布公部門商辦租金指數，建立跨國企業評估投資、設立據點的重要參考指標，強化與國際市場接軌的能量。

在價稅合理方面，地政局積極運用實價登錄資訊精確掌握地價變動情形，並將全市土地劃分為「整體開發及重大公共建設影響地區」、「土地使用變更地區」及「其 他一般地區」等3大類型，據以劃分地價區段，以作為查估公告土地現值之作業基礎，且逐年調整公告土地現值接近一般正常交易價格，合理化土地稅基。