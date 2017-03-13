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私募價跌 如興股價跌停鎖死

2017-03-13  14:01

〔記者陳柔蓁／台北報導〕牛仔褲廠如興（4414）上週五公告即將現金增資7億股，原股東1張可以認購3.45張，現金增資價格為18.6元，1張可以換3張多、又變便宜，引發資本市場對該公司現有價值低落的臆測。

如興出現賣壓，開盤價為19.85元，今日跌停鎖死19.4元。

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  • 如興（4414）。（圖擷取自雅虎股市）

    如興（4414）。（圖擷取自雅虎股市）

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