無懼美國升息 台股上漲69.45點
2017-03-13 13:47
台股在權值股與金融股帶動下展開反彈，企圖挑戰9700點大關，終場上漲69.45點，收在9697.34點。（資料照，記者王孟倫攝）
〔記者卓怡君／台北報導〕美國本週宣布升息機率高，台北股匯市今日無懼美國升息在即，雙雙走揚，多頭力圖振作，台股在權值股與金融股帶動下展開反彈，企圖挑戰9700點大關，終場上漲69.45點，收在9697.34點，為今日最高點，成交量約794.18億元。
美國可能在本月升息，新台幣上週重挫，外資熱錢似乎有意從新興市場流出，上週外資大賣台股現貨逾140億元，期貨多單大幅降低，選擇權賣權大增，操作偏向保守，內資投信更是連日賣超，法人提醒，本週除了美國聯準會會議外，也是3月台指期結算日，在諸多變數干擾下，本週仍是震盪整理格局，建議逢高調節，提高現金水位，靜待市場回穩再進行布局。
今日台積電（2330）穩在盤上，大立光（3008）攻高，電子股以光學鏡頭、PCB、光通訊相關個股表現強勢，人氣股玉晶光（3406）早盤急拉大漲，午盤過後大幅震盪，至於造紙類股因漲價題材，表現強勢，至於面板持續走弱，塑化類股因油價大跌表現亦較疲弱，反倒航空股受惠油價下跌，今日吸引買盤進駐。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 台股
財經‧本日最多瀏覽
- 台紙股東臨時會強行表決 董事長簡鴻文遭解任
- 國營公股薪資傲人 油電金平均月薪逾8萬
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表、上市櫃公司二月營收表
- 台股開盤上漲28.67點 報9656.56點
- 〈熱門族群〉匯率干擾 台積電首季營運達陣難度高
網友回應
熱門新聞
- 羽球》戴資穎全英賽奪冠 寫台灣羽壇新頁
- 經典賽》搶主導權曾恐嚇官員 廖正井怒罵影片曝光
- 宜縣護樹不限齡 亂剪加重罰鍰
- 偷排重油染黑綠島 掌握可疑船舶
- 經典賽》延長賽敲致勝安 中田翔：是隊友給我機會表現（影音）
- 國姓有勝山 傳2登山客迷途
- 〈台灣囝仔海外成功記〉永不放棄的鋼鐵戰士
- 全英羽球公開賽 戴資穎封后
- 經典賽》回憶超美技守備 菊池涼介：我只是想把球擋下來（影音）
- 特戰「海龍蛙兵」薪水 竟比一般步兵還少...
- 內衣辣妹硬上車 他嚇壞向妻呼救
- 國民情婦橋本愛實偷拍流出 更衣裙底全都錄
- 國民黨「砍人頭」？週三中常會角力
- 郭董追思亡妻 籌組全球抗癌大聯盟／嘗試解開乳癌密碼 引進日本無痛、無輻射篩檢儀器
- 買水與北市釀大戰 經部：明天正式談
- 又見「包裝車」 就算生日也不能違停！
- 天降巨石壓腿 女山友奇蹟輕傷
- 飼育員遭象鼻打到 頭部撞鐵柵欄不治
- 機捷車廂內婦人暴走 讓座網友也傻眼
- 部長遭驅逐 土耳其總統：荷蘭得付代價
- 白髮警裝老爸 被逮車手大罵：「比詐騙集團還會騙！」
- 經典賽》米勒挨2轟 美被多逆轉
- （影音）霸氣對抗酸民 女歌手直播開罵「婊子」還嗆要殺人
- 自由開講》綠委要自愛 別讓退將看笑話
- 經典賽》多明尼加神秘力量？老爹亂入打氣相挺（影音）
- 孫盛希想當台灣媳 牽手《鬼怪》過乾癮
- 南向招生跑第一 賴清德：台南孔廟將傳承至大馬
- 《金剛》力壓《金鋼狼》 全台上映4天狂賺1.1億
- 常問登山客住哪裡？ 魚丸伯為的是…
- 經典賽》以色列打古7連勝 部長卻莫宰羊
- 超商店員神搭訕正妹空姐 網友笑虧：真的很會耶
- 狂報導送貨員下跪！員警歎：社會病了
- 「禽況」嚴峻 高雄衛局籲禽畜業者打疫苗
- 慢性暴力、空污霸凌！ 學界連署解決PM2.5問題
- 足球》來義稱霸全國 盼踢出世界冠軍
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan takes possession of two US frigates
- 〈上班一族3月徵文〉SOHO族的美麗與哀愁
- （影音）《羅根》推出黑白版 導演曼高德這麼說...
- 中正盃拔河錦標賽 三星國中小「披金戴銀」
- 背書柯p住宅政策？ 藍將提「包租代管草案」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：無懼美國升息 台股上漲69.45點
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分