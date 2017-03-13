無懼美國升息 台股上漲69.45點

台股在權值股與金融股帶動下展開反彈，企圖挑戰9700點大關，終場上漲69.45點，收在9697.34點。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-03-13 13:47

〔記者卓怡君／台北報導〕美國本週宣布升息機率高，台北股匯市今日無懼美國升息在即，雙雙走揚，多頭力圖振作，台股在權值股與金融股帶動下展開反彈，企圖挑戰9700點大關，終場上漲69.45點，收在9697.34點，為今日最高點，成交量約794.18億元。

美國可能在本月升息，新台幣上週重挫，外資熱錢似乎有意從新興市場流出，上週外資大賣台股現貨逾140億元，期貨多單大幅降低，選擇權賣權大增，操作偏向保守，內資投信更是連日賣超，法人提醒，本週除了美國聯準會會議外，也是3月台指期結算日，在諸多變數干擾下，本週仍是震盪整理格局，建議逢高調節，提高現金水位，靜待市場回穩再進行布局。

今日台積電（2330）穩在盤上，大立光（3008）攻高，電子股以光學鏡頭、PCB、光通訊相關個股表現強勢，人氣股玉晶光（3406）早盤急拉大漲，午盤過後大幅震盪，至於造紙類股因漲價題材，表現強勢，至於面板持續走弱，塑化類股因油價大跌表現亦較疲弱，反倒航空股受惠油價下跌，今日吸引買盤進駐。