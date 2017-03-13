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蘋果新機發表近 美律股價增溫

2017-03-13  12:42

〔記者陳柔蓁／台北報導〕據悉，蘋果今年春季發表會將在4月初於蘋果美國加州矽谷的新總部舉辦。外傳切入供應鏈的電聲元件廠美律（2439）股價增增漲。

法人預估蘋果訂單貢獻美律獲利2成，娛樂產品線Bose頭戴耳機今年佔獲利比逾8成，外資評等為買進，近兩個月漲幅高達22.41%，早盤報151元，離一年內最高價154.5元僅一步之遙。

美律正在深化與中國立訊合作、提升中國小耳機市占率。出售中國上海美律及惠州美律各51%股權給東莞立訊，未來將擴大營運規模。

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  • 美律（2439）股價增增漲。（翻攝谷歌報價）

    美律（2439）股價增增漲。（翻攝谷歌報價）

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