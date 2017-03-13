台紙通過財報 新董座許良宇：回歸正常運作

2017-03-13 12:42

〔記者李靚慧／台南報導〕台紙今日股東臨時會後，隨即舉行董事會，推舉董事許良宇為董事長。台紙並通過懸宕已久的財報，2016年稅後虧損2.78億元、每股虧損0.69元，並訂於6月28日舉行股東常會。

撤銷停開4月21日股東臨時會

新任董事長許良宇指出，今日股臨會順利通過，稍晚將公告撤銷停開4月21日的股東臨時會，由於董事會已通過財報並依法公告上傳，希望台紙可回歸正常運作。他也呼籲前董事長簡鴻文，能夠在公司及股東最佳利益下，尊重公司股東會決議，不要再做出任何爭議行為。

至於6月28日的股東會，將進行全面改選，許良宇指出，去年股東常會中，就已通過要設置「審計委員會」，委員會成員中，包含3席獨立董事在內共計5席董事。台紙也將成為國內少數「獨董過半」的上市公司。

由於外界多揣測此次的經營權之爭，起因於戴誠志、簡鴻文2大股東，對於台紙龐大土地資產處理的看法不同，許良宇今日澄清，台紙目前的經營團隊，是希望專注本業，包括新營的化工廠及越南的紙器廠，都有諸多問題需要克服，未來將積極經營本業，新營化工新廠，預計今年6月將正式投產。

新任董事長許良宇為執業律師出身，過去曾在京城銀行法務部門任職，2014年台紙經營階層改組後，許良宇即離開京城銀行擔任台紙董事。許良宇目前也擔任ViVa電視購物台董事長，而ViVa電視購物台大股東，即為京城銀董事長戴誠志。