升破31元大關 新台幣中午暫收30.942元

2017-03-13 12:08

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤受到台股上漲、韓元彈升帶動，呈現揚升格局並再度升破31元大關，中午暫以30.942元兌1美元作收，升值9.4分，台北外匯經紀公司成交量為5.32億美元。

外匯交易員表示，美國上週五公布優於預期的非農就業數據，但薪資漲幅卻沒有想像中好，造成美元多頭部位出現調節壓力，新台幣則跟隨台股及韓元走勢波動。

外匯交易員指出，新台幣上午交易區間主要落在30.92元至30.97元，而短線市場關注焦點仍在美國聯準會（Fed）本週召開為期兩天的聯邦公開市場委員會（FOMC），該結果預計台灣時間週四凌晨出爐。