台紙臨時會80分鐘結束 京城銀戴誠志家族獲全勝
2017-03-13 11:27
台紙股東臨時會今日舉行，80分鐘結束。（記者李靚慧攝）
〔記者李靚慧／台南報導〕台紙今日舉行股東臨時會，京城銀董事長戴誠志、兆豐證券董事長簡鴻文二位老戰友正式交鋒，雖然現場股東口角不斷，但最後三項議案均已高達83.75%的贊成票比例通過，臨時會火速以80分鐘結束，目前台紙董事會中，簡鴻文派僅剩1席，戴誠志、余美玲派則有5席董事及2席監察人，已掌控全局。
今日股東臨時會，順利將董事長簡鴻文及其擔任法人代表的和高山公司席次解任、補選新任監察人「泰加實業公司」，以及解任和旺投資公司及其代表人宋正一的席次。
完成臨時會議程後，台紙的董事會共有6席董事、2席監察人。董事成員包括和高山投資公司代表人高文津、謙順行公司代表人杜恒誼、戴頌偉、許良宇、戴頌琪、瑱匯
實業代表人尤其偉。監察人則為陳如舜、泰加實業。其中除了高文津為簡鴻文派人馬，其餘均為余美玲派人馬，也就代表台紙已順利由大股東、京城銀董事長戴誠志所掌控。
遭解任的監察人宋正一，先前已公告於4月21日召開第二次股東臨時會，進行董事全面改選，但在今日股東會後，該次的臨時會也因監察人遭解任而不存在。
雖然股東臨時會順利結束，但台紙的經營權之爭，恐還會持續，主要原因在於，今日的臨時會由監察人陳如舜召開，但前董事長簡鴻文先前即不斷質疑，陳如舜早已被「當然解任」，且今日現場股東不斷要求解釋出席率，主席均未能進一步說明，後續恐衍生爭議。
此外，前董事長簡鴻文先前表明，若他今日遭解任，將立即至法院提出行政救濟，要求確認今日的臨時會是否有效，簡鴻文的後續動作值得關注。
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