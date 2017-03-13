普萊德105年每股獲利4.38元

2017-03-13 10:06

〔記者王憶紅／台北報導〕普萊德（6263）去年營收為12.79億元，毛利率為39％，毛利較104年成長6.76%，稅後盈餘2.74億元，較104年成長3.01%，每股稅後盈餘4.38元。

去年表現成長，普萊德指出，105年透過參與歐、亞、美洲、中東總計六個國際專業網通科技展，有效強化品牌專業形象與拓展各區域經銷通路，營運績效成長。

展望今年，普萊德指出，將持續提昇網通技術研發能量，佈局基礎網路通訊解決方案，包括工規等級10G高階網管交換器、多埠數10G PoE（乙太網路供電）交換器、60瓦PoE交換器／供電器等產品線將於第一季陸續推出系列新產品，為工業網路切入雲端應用高速連網的利器，持續加溫工業4.0、電信網路、公共建設、交通和其他嚴苛環境之網路基礎建設，並將推出新一代人性化LCD PoE網管交換器系列，提昇各式聯網網路管理效能，期藉由強化品牌差異化競爭優勢，搭配全球化品牌行銷，挹注未來獲利成長。