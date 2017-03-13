崇越2月合併營收18.17億元 年成長10.57％

2017-03-13 09:54

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體材料廠崇越科技（5434）公布2月合併營收為18.17億元，較去年同期成長10.57%，1、2月累計合併營收為37.14億元，較去年同期增加小幅增長。

崇越科技表示，2月份工作天數較少，但因中國先進製程仍持續放量，帶動晶圓成長動能，較去年同期增逾1成。展望後市，受惠兩岸半導體廠大舉擴產、矽晶圓報價上漲、中國環保工程成長等利多，預期該公司營收及獲利將穩定上升。

崇越科技以代理銷售半導體材料暨電子材料銷售為主，佔營收比為8成，其他還有太陽能、環保工程與廠務系統工程等。業務觸角並也擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大市場規模。