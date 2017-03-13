台紙股東臨時會強行表決 董事長簡鴻文遭解任

台紙董事長簡鴻文遭臨時股東會解任。（資料照，記者李靚慧攝）

2017-03-13 09:42

〔記者李靚慧／台南報導〕台紙今日舉行股東臨時會，雖然現場口角不斷，但主席裁示進行表決，在人數優勢下，以高達83.75%的贊成票比例，通過將法人代表和高山投資公司及其代表人董事長簡鴻文解除職務。

此外，第二案也已採表決方式通過，順利選出新任監察人「泰加實業公司」。

台紙爆發經營權之爭，今日舉行由監察人陳如舜召開的第一次股東臨時會，雖然順利召開，但現場仍有不少支持董事長簡鴻文派的股東，持續質疑監察人陳如舜身分的合法性，並要求解釋出席率。

臨時會開始不到半小時，現場就爆發激烈口角衝突，雖然股東提問頻頻，主席監察人陳如舜完全不予回應，最後陳如舜索性決定進行強行表決，現場無法發言股東氣憤地大聲咆哮、控訴「不讓女性發言」。

雖然股東會發言者眾，支持總經理余美玲派的股東，人數明顯佔優勢，因此要求直接進行表決，在人數的優勢下，已陸續完成討論案的第一案第二案表決，通過董事長簡鴻文解任案，並完成監察人補選，當選法人為「泰加實業公司」。