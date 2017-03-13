聯發科轉投資晶心 明以每股65.1元掛牌上市

2017-03-13 09:41

〔記者卓怡君／台北報導〕聯發科（2454）轉投資矽智財（IP）廠商晶心（6533）將於3月14日以每股65.1元掛牌上市，晶心專攻嵌入式微處理器矽智財，去年第4季合併營收創下單季新高，單季轉虧為盈，晶心總經理林志明表示，目標在3年內成為全球第四大矽智財廠商，因物聯網、車聯網新應用帶動，有利權利金規模放大，今年營收可望再向上成長。

晶心最大股東為國發基金，持股比重16.06%，其次為聯發科的翔發投資，持股比重為14.91%，聯發科為晶心最大客戶，佔營收逾30%，去年已降至14～15%，法人預估，晶心今年合併營收可達2.6億元，年增逾30%，全年EPS上看0.6～0.7元。

林志明表示，晶心專注在開發自主32位元處理器IP，隨著授權客戶產品逐漸開發有成進行量產，權利金金額年複合成長率達118%，預估今年權利金營收可倍增，營收佔比成長至10%。