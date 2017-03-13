創見高配息 今年展望成長、股價強漲

2017-03-13 09:37

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠創見（2451）去年稅後盈餘28.8億元，每股盈餘6.69元，去年盈餘擬每股配發現金股利6元，其中0.25元由資本公積配發，發放率89.7%，較市場預期為佳，加上該公司展望今年營收與獲利將比去年成長，第一季也會比去年第四季好，激勵今開盤股價回升到90元之上，早盤最高達93.4元、漲幅逾逾6%。

拜工控產品導入SSD成果持續發酵，創見去年第4季單季合併營收57億元，稅後盈餘10.2億元，每股稅後盈餘2.37元，較上季成長115%，年增26.2%。去年全年合併營收221億元，稅後盈餘28.8億元，每股稅後盈餘6.69元。董事會上週決議去年盈餘擬每股配發現金股利6元，以上週收盤價87.7元計算，現金殖利率高達6.84%。

展望今年，創見預估受惠SSD應用在工控產品明顯增多，預期今年營收與獲利將比去年成長，第一季也會比去年第四季好，且該公司主要記憶體貨源來自三星，貨源很穩定，記憶體缺貨對創見影響有限，創見在工控領域供應上沒有問題。