3/13重要財經新聞一覽

2017-03-13 09:17

自由時報財經︰國營公股薪資傲人 油電金平均月薪逾8萬

國內低薪問題嚴重，油電業及金融業待遇則相對優渥。行政院主計總處調查，去年工業及服務業受僱員工平均薪資四．八八萬元，以「電力及燃氣供應業」平均薪資九．四三萬元居冠，「金融及保險業」八．五四萬元次之，「石油及煤製品製造業」八．四二萬元排名第三，油電業及金融業薪資水準長年名列前茅。

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蘋果日報財經︰郭董調兵遣將 群創董總將異動

鴻海集團旗下日本夏普的面板10代廠堺顯示器公司（SDP）與廣東政府合資的超視堺國際科技廣州（SIO）10.5代面板廠本月動土後，鴻海董事長郭台銘開始大幅度調兵遣將，據透露，集團面板人才庫群創將進行組織調整，執行副總蕭志弘近日可望升任總經理，至於董事長王志超則將在今年股東會後，轉調鴻海負責廣州10.5代廠的相關業務。

工商時報財經︰布局AI 台積兩大單到手

隨著平行異質運算效能突飛猛進，加上雲端運算技術趨於成熟，人工智慧（AI）已經是未來10年一大顯學，台積電近年積極布局高效能運算（HPC）市場，今年可望開始收成，包括拿下輝達（NVIDIA）針對AI打造的新一代Volta繪圖晶片的12奈米代工訂單，以及取得高通Centriq處理器10奈米代工訂單。

中國時報財經︰誘因不足 留才保單冷清清

去年6月敲鑼打鼓開賣的企業留才「金手銬」保單，即「商業團體年金保單」開賣至今9個多月，因缺乏誘因，4家壽險公司總計僅銷售60張保單，投保員工數不到千人，國泰人壽、富邦人壽及新光人壽等大型壽險公司，更是暫時觀望，未加入新戰場。

經濟日報財經︰企業間諜 三路防堵

高科技人才頻被挖角衍生企業間諜問題，引來政院高度關注，經濟部等部會研提防範及因應作為，初步規劃三對策，包括競業禁止規範改採實質判斷、營業秘密訴訟案保密擴及偵辦期間等，加強防範企業間諜。

星島日報財經︰「超級星期三」殺到 本周大市整固待變

港股上周扭轉對上兩星期跌勢，全周微升15點，報23568點，平均每日成交685億元。不過，本周全球市場將迎來「超級星期三」，包括美國聯儲局議息、美國債務上限到期、人大會議閉幕日，及荷蘭國會大選等多個重大財金事件。市場分析認為，港股本周將反覆偏軟、以整固為主，不排除進一步下試23200點支撐位，投資者入市態度須謹慎。