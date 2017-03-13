台紙股東臨時會 遭質疑不合法

2017-03-13 09:15

〔記者李靚慧／台南報導〕爆發經營權之爭的台紙（1902），今日舉行由監察人陳如舜召開的第一次股東臨時會，股東會在上午9點準時召開，出席率達57.09%。

雖然股東會順利召開，但一開場不到5分鐘，就有股東質疑出席率的組成，以及召開股東臨時會的監察人陳如舜本身不合法，認為今天討論的三大議案，並不符合公司利益。

針對股東的質疑，現場立即有挺總經理余美玲派的員工，公開發聲支持公司的轉型，強調公司轉型艱難，呼籲現場股東以「投票」來終結公司的紛擾。

今日臨時會的議題，包括討論解除董事和高山公司及其代表人簡鴻文的席次、解任和旺投資公司及其代表人宋正一席次，並補選一席監察人。

台紙發言人協理尤其偉表示，今天的股東會完成後，將立即舉行臨時董事會，會中除了推舉新任董事長、通過今年以來延宕的財報、認列去年度資產減損，並進行股利分派、確認董事及員工酬勞，及今年股東常會的召開日期。