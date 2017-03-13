| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中地院傳意外 1女錄事墜樓亡
 首頁 > 財經

台紙股東臨時會 遭質疑不合法

2017-03-13  09:15

〔記者李靚慧／台南報導〕爆發經營權之爭的台紙（1902），今日舉行由監察人陳如舜召開的第一次股東臨時會，股東會在上午9點準時召開，出席率達57.09%。

雖然股東會順利召開，但一開場不到5分鐘，就有股東質疑出席率的組成，以及召開股東臨時會的監察人陳如舜本身不合法，認為今天討論的三大議案，並不符合公司利益。

針對股東的質疑，現場立即有挺總經理余美玲派的員工，公開發聲支持公司的轉型，強調公司轉型艱難，呼籲現場股東以「投票」來終結公司的紛擾。

今日臨時會的議題，包括討論解除董事和高山公司及其代表人簡鴻文的席次、解任和旺投資公司及其代表人宋正一席次，並補選一席監察人。

台紙發言人協理尤其偉表示，今天的股東會完成後，將立即舉行臨時董事會，會中除了推舉新任董事長、通過今年以來延宕的財報、認列去年度資產減損，並進行股利分派、確認董事及員工酬勞，及今年股東常會的召開日期。

廣告
  • 台紙股東臨時會今日舉行，現場未開放媒體進入。（記者李靚慧攝）

    台紙股東臨時會今日舉行，現場未開放媒體進入。（記者李靚慧攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台紙 股東 股東臨 股東臨時會
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧牛蒡咖哩
電鍋菜✧肉醬豆腐煲
吃甜食✧法式布丁
這樣煎豆腐不破皮！
轉寄

標題：台紙股東臨時會 遭質疑不合法


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月13日‧星期一‧丁酉年二月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.