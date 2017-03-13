台股開盤上漲28.67點 報9656.56點
2017-03-13 09:03
台北股市今天開盤上漲28.67點，漲幅0.30％，報9656.56點，成交金額為13.88億元。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤上漲28.67點，漲幅0.30％，報9656.56點，成交金額為13.88億元。
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