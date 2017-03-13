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投資金門醫療特區 鴻海郭董行動了！

鴻海董事長郭台銘（左3）預定在金門設立醫療特區。（資料照，記者卓怡君攝）

2017-03-13  07:39

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘宣佈籌組全球最大抗癌聯盟，並將規劃成立一個醫療特區，地點目前考慮在他40年前當兵的金門；且已在3月6日做實地考察，充分表達出設立「金門醫療特區」的構想。

昨天是鴻海董事長郭台銘已故妻子林淑如忌日，他選在昨天宣佈，由永齡健康基金會攜手台大、華大基因、Nantworks、HudsonAlpha合作共組抗癌聯盟，攻克乳癌，並考慮在金門設置醫療特區。

《中國時報》報導，郭董已在3月6日帶6名集團主管搭機到金門考察，低調走訪金門醫院和花崗石醫院，還向當天做陪的縣長陳福海、議長洪麗萍等人要求，全案未進入成熟階段時，不要向媒體透露。

據報導，郭董當天向縣府詢問「小三通」現況，目前兩岸往來旅客一年突破 170萬人次，更指，金門過去是戰地，未來不要再有戰爭，並把金門視為一個華人可以發展的地點。

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