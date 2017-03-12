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三商行踩油門 Tomod's藥妝店數和營業額拚倍增

2017-03-12  17:23

〔記者楊雅民／台北報導〕三商行（2905）與日本住友商事合資成立的三友藥妝，今年將踩油門啟動「倍速拓點」計劃，在台灣開設的Tomod's藥妝店，今年總店數將倍增至40家，營收也將翻倍成長。

根據日本觀光廳統計，去年台灣民眾旅日人次超過417萬，在日本旅遊消費總金額達新台幣1473.8億元，其中，日本藥妝店更成台灣旅客在日本必逛行程。

看好這股哈日風潮，三商行和日本住友商事4年多前在台灣合資開出第1家Tomod's藥妝店，目前Tomod's在台灣已開出23家門市，美妝營收占比達35%、醫療保健占25%、個人清潔保養品占15%、食品及用品各占約10%。

Tomod's藥妝總經理足立亮二表示，Tomod's在台灣開設近5年來，每年業績皆呈現兩倍的成長，今年將啟動台灣倍速拓點計畫，今年計劃擴增15~20家門市。

預計於台北、新竹、台中、台南、高雄開設超過15家新據點，並陸續進駐高雄漢神巨蛋、中壢Sogo、台中一中街等指標商圈，預計至2018年底，全台總店數將達60家的規模。

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  • 三商行（2905）與日本住友商事合資成立的三友藥妝，今年將踩油門啟動「倍速拓點」計劃，在台灣開設的Tomod's藥妝店，今年總店數將倍增至40家，營收也將翻倍成長。（記者楊雅民攝）

    三商行（2905）與日本住友商事合資成立的三友藥妝，今年將踩油門啟動「倍速拓點」計劃，在台灣開設的Tomod's藥妝店，今年總店數將倍增至40家，營收也將翻倍成長。（記者楊雅民攝）

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