基本面暫無利空 投信︰3～4月台股持續震盪

投信業者表示，近期外資由買轉賣，唯基本面無重大利空，預估台股3~4月將持續震盪格局。（記者王孟倫攝）

2017-03-12 14:22

〔記者王孟倫／台北報導〕由於外資反手轉賣，台股大盤上週跌破9700點關卡，不過，投信業者表示，雖然資金動能減緩，但產業基本面表現穩健，加上暫無重大利空風險，預期台股3～4月持續高檔震盪，將以產業輪漲及個股表現為主。

根據統計，外資上週五在集中市場單日賣超50億元，本月以來，已經減碼台股203億元。

針對外資近期動向，歐系外資分析師表示，今年1月與2月，外資分別已買超台股460、493億元，合計已達900多億元，目前外資仍屬於正常調節持股，並連續性無大量減碼台股。

由於台股近期呈現回檔整理走勢，展望後市，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，儘管股市資金動能減緩，但今年景氣預估將優於去年，尤其，2017年台股上市企業獲利年成長可達6.7%，可望擺脫2015～2016連續2年衰退的局面。

至於未來影響台股走勢為何？沈建宏認為有四大變數，包括：第一、Fed升息速度，市場評估可能提前在3月升息，觀察指標為FOMC會議決議；第二、美元指數及美債殖利率，一旦明顯走升，將不利新興市場的資金流向；第三為外資動向，只要未出現連續大量賣超，或台指期淨多單口數遽降之前，台股熱錢行情仍未退場。

第四是財報及法說會，由於3月底多數企業將公佈2016年第4季與全年財報，4月開始將反映第一季季報。

台新投信建議，投資人選股可採「長線保護短線」、「高ROE及高股息」、「具利基題材」等三大面向佈局，看好族群包括：半導體供應鏈、中國政策計畫受惠股、Apple iPhone大改款受惠股、具競爭力關鍵零組件企業及高股息類股等。