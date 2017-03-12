愛妻林淑如忌日 郭台銘宣誓攻克乳癌
今日是鴻海董事長郭台銘愛妻忌日，郭台銘特別選今日做為攻克乳癌日，與台大、華大基因、Nantworks、HudsonAlpha與台灣生技業共組抗癌聯盟。（記者卓怡君攝）
〔記者卓怡君／台北報導〕今日是鴻海董事長郭台銘愛妻林淑如忌日，12年前林淑如因乳癌過世，乳癌至今依舊是台灣女性好發癌症第一名，死亡率第四名， 每年10萬名女性就有69.1人罹癌，郭台銘今日特別在永齡健康基金會宣誓攜手台大、華大基因、Nantworks、HudsonAlpha合作共組抗癌聯盟，一起攻克乳癌，為華人女性健康把關。
郭台銘今日一早到愛物園追思林淑如，郭台銘說，他想起當年和林淑如穿著情侶裝到西湖五度蜜月，說好兩人要一度渡過50年，沒想到因為乳癌使得兩人只在一起30多年，乳癌造成我與親人天人永別，身為乳癌的親人，我希望能對乳癌患者提供盡可能的協助，讓乳癌不再威脅女性生命，使親人分離，乳癌好發率過去幾年只有上升，沒有下降，每52分鐘就有人罹患，對於病患和家人都很痛苦，我自己身受其境，身心煎熬，這種痛12年來，一絲也沒有減緩。
郭台銘指出，永齡和台大發展精準醫療，有太多癌症，東方與西方不同，攻克癌症要了解這個敵人天性，去年和南坦集團創辦人黃馨祥合作，打造專屬華人基因的資料庫，這是攻克癌症登月計畫的一部份，也與華大基因總裁汪建合作打造華人頂尖抗癌平台，永齡與華大基因合作，華大在醫學健康、資源保存都有相當程度發展，永齡和台大合作過程中，精準治療與臨床經驗，未來是基因分析的時代，基因是密碼，可以攻克癌症，減少病痛，並可進一步提早預防。
永齡健康基金會攜手台灣大學合作抗癌計畫裡， 重點之一是試圖從分析華人基因，找出癌症基因變化的致病機轉， 透過臨床研究、新藥開發、 免疫治療到創新研究以擬訂預防及治療計畫，致力發展精準醫學。
郭台銘強調，黃帝內經所載「下醫醫已病、中醫醫將病」，未來將邁向「 上醫醫未病」，透過基因解讀華人女性的乳癌基因密碼， 為華人女性健康把關，永齡健康基金會願扮演抗癌先鋒號召全球頂尖技術一起合作， 進行精準醫學相關研究，造福更多癌症患者。
永齡健康基金會今日宣布與台大癌醫、華大基因、Nantworks、HudsonAlpha與台灣生技業等頂尖研究技術，一起共組抗癌聯盟，從生命科學、生物科技到基因檢測分析等，為華人女性解開乳癌密碼。
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