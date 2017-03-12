3/12重要財經新聞一覽
2017-03-12 09:33
自由時報財經︰中企萬達收購美DCP 正式告吹
中國去年十月重啟新一波資本管制，今年管制措施更嚴格，導致中國富豪王建林旗下萬達集團收購美國金球獎製作商ＤＣＰ（Dick Clark Productions）案正式宣告破局。分析師警告，中國資本外流壓力若仍在，外匯政策年底前改變可能性不大，但中資對半導體等戰略產業的海外併購並不手軟，在資本管制更嚴苛之際，海外併購得以成交的背後，多有北京強力支持。
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蘋果日報財經︰ETF掛牌落空 比特幣急崩18％
美國證券交易委員會（SEC）未放行史上首檔比特幣（bitcoin）ETF，對投資人近月的熱切期盼兜頭澆下一盆冷水，比特幣行情再現劇烈震盪，上周五盤中先衝上空前新高1327.19美元，SEC表態後即刻崩落至1000美元以下，顯示這個才誕生8年的虛擬貨幣要成為官方認可正規投資工具，前路依然漫長。
工商時報財經︰12檔量先價行 不怕美升息
美國升息預期使國際資金抽腿，台股本周進入決戰時刻，法人指出，台股有景氣復甦行情撐腰，觀察個股量先價行指標，包括台揚、建錩、佳世達、百和等12檔無懼大盤回檔，多頭氣勢仍強，成為穩軍心、蓄勢再攻的觀察指標。
中國時報財經︰美國不玩 大陸扛TPP大旗
大陸外交部發言人耿爽10日在記者會證實，中方正積極研究參加3月14至15日在智利舉行的「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP）成員國會議。這是美國總統川普宣布退出TPP後成員國的首次集會，將討論美國退出後的亞太貿易框架，北京首度證實與會，是否取代美國扮演主導地位，備受各界矚目。
星島日報財經︰央行討論加息 歐羅應聲急彈
美國聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，加息已幾無懸念。另一邊廂，歐洲央行亦正研究收緊貨幣政策，據報該行決策官員曾討論在結束量寬（QE）之前，便著手加息的可能性，消息刺激歐羅兌美元上周五一度急升逾1%，創三周新高。
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