安聯人壽業務人力創新高 突破2000人

2017-03-11 21:39

〔記者廖千瑩／台北報導〕安聯人壽總經理林順才表示，即使去年投資大環境波動大，連帶影響投資型商品市場，安聯人壽投資型保單去年總保費收入仍繳出460億元的成績單，穩坐外資壽險第一；另截至去年底為止，安聯人壽業務員人數正式突破2000人，淨成長14％，創歷史新高。

林順才說，因應在台業績不斷擴充，未來計劃每年人力增加20％，2020年業務人數要達到5000人的目標。

林順才也指出，去年投資大環境波動，加上傳統儲蓄商品熱賣，連帶影響去年投資型商品一整年表現比較差，安聯也相對受影響，不過安聯人壽去年總保費收入仍達新台幣547億元，為外資壽險第一。