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大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出1注

2017-03-11  22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月11日）開獎的第106000020期大福彩頭獎、大福獎都摃龜；第106000060今彩539，頭獎1注獲獎，可得獎金800萬，是由位於台南市歸仁區大廟里大廟一街133號1樓的「達樂彩券行」開出。

第106000020期大福彩中獎號碼為：「11、22、27、31、34、35、36，特別號15」頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共100注獲得，每注可得4000元；肆獎共2001注獲得，每注可得400元；普獎共1萬4644注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共6注獲得，每注可得10萬元。

第106000060期今彩539中獎號碼為「01、18、25、27、32」，頭獎1注獲得，可得800萬元；貳獎共327注獲得，每注可得2萬元；參獎共8510注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬227注獲得，每注可獲得50元。

第106000060期39樂合彩中獎號碼為「01、18、25、27、32」，四合共15注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共519注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬747注中獎，每注可得1125元。

第106000060期3星彩中獎號碼為「315」，正彩共107注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000060期4星彩中獎號碼為「3391」，正彩共17注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 大福彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大福彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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