大福彩、今彩539 開獎囉！

2017-03-11 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月11日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：11、22、27、31、34、35、36，特別號15。

今彩539：01、18、25、27、32。

39樂合彩：01、18、25、27、32。

3星彩：315。

4星彩：3391。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」