| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
加油再等等 台塑化：下週汽油降0.3柴油0.4 好消息！ 台中工地活埋工人 順利救出
 首頁 > 財經

加油再等等 台塑化：下週汽油降0.3柴油0.4

2017-03-11  17:11

〔即時新聞／綜合報導〕台塑石化今下午宣布，自下週一（13日）凌晨1時起，汽、柴油批售價格分別調降為0.3、0.4元/公升。

台塑化在網站發布新聞稿指出，受到美國原油庫存增幅高於預期影響，促使本週國際油價下跌，台塑化在考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率等因素後，決定調降汽油批售價格0.3元/公升，柴油批售價格0.4元/公升，市場零售價格則由加油站自行決定。

廣告
  • 圖為示意圖。（資料照，記者廖振輝攝）

    圖為示意圖。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台塑化 油價
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧西式海鮮飯
清爽餐✧翠玉黃金豬
盅湯✧佛手瓜煲牛腩
８５度泡咖啡最好？
轉寄

標題：加油再等等 台塑化：下週汽油降0.3柴油0.4


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月11日‧星期六‧丁酉年二月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.