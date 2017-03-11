加油再等等 台塑化：下週汽油降0.3柴油0.4

2017-03-11 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕台塑石化今下午宣布，自下週一（13日）凌晨1時起，汽、柴油批售價格分別調降為0.3、0.4元/公升。

台塑化在網站發布新聞稿指出，受到美國原油庫存增幅高於預期影響，促使本週國際油價下跌，台塑化在考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率等因素後，決定調降汽油批售價格0.3元/公升，柴油批售價格0.4元/公升，市場零售價格則由加油站自行決定。