「2017台北國際工具機展」 蔡英文親臨參觀

總統蔡英文11日前往南港展覽館，參觀「第26屆台北國際工具機展覽會」攤位。（記者簡榮豐攝）

2017-03-11 16:56

〔記者張慧雯／台北報導〕「智慧機械」為政府規劃的創新五大產業之一，由外貿協會與機械公會共同主辦的2017年「台北國際工具機展（TIMTOS）」盛大開展，今（10）日總統蔡英文在外貿協會董事長黃志芳及機械公會理事長柯拔希陪同下親自到場參觀。

蔡英文親臨台北南港展覽館參觀共17家廠商，包含福宮、慶鴻、高明、陸聯、建德、崴立、東台、友嘉、協鴻、油機、永進、麗馳、程泰、遠東、福裕、大立及台中精機，親眼見到臺灣廠商朝向智慧機械發展與邁進。

黃志芳表示，工具機展前4日無論國外買主人數或國內外總買主人數均成長超過5%，不僅帶動工具機下半年的出口，也為下屆的擴大展出奠立良好的基礎。截至目前為止，工具機展前10大買主來源國包括中國、日本、印度、韓國、俄羅斯、土耳其、美國及東南亞的馬來西亞、泰國、印尼。

本屆TIMTOS展覽主題訂為「工業4.0+、智慧生產」，展出內容也與產業升級的訴求相呼應，包含航太及醫療等級的五軸加工機、智慧工具機及智慧自動化加工生產線等，提供「智慧製造」、「智慧工廠」的「工業4.0」完整解決方案，滿足國際買主一站購足的需求。

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