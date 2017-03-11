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電商會員轉換人數提升 三貝德年增率49.98％

2017-03-11  12:24

〔記者張慧雯／台北報導〕受到電商會員轉換人數提升影響，全台最大數位教育廠商三貝德數位文創（8489）公告今年2月營收為0.51億元，較去年同期成長49.98％，三貝德表示，2月營收成長得力於電商付費會員轉換人數的提升，明確挹注公司成長動能。

觀察三貝德2月營收成長幅度回到去年上半年的水準，累計前2月營收為1.04億元，較去年同期成長13.38％。

三貝德解釋，由於加強電子商務行銷通路布局，自去年下半年起，大幅吸引網路免費會員達15萬人之多，隨著今年寒假新學期開始，免費會員轉換為付費會員的人數大幅上升，創造整體營運亮麗的成長表現。

三貝德指出，台灣數位教育市場正進入滲透率快速增加的階段，去年投入大量經費建置雲端後台系統、電子商務行銷暨體驗平台與教材內容更新，學生經過實際體驗數位教育對於學習帶來的幫助效果，進而轉換為實際業績挹注，整體效益已顯現在第一季付費會員轉換人數的增加上，此外，針對5月國中會考，三貝德將於3-4月推出「贏戰75小時，會考攻略」活動，將有助整體網路免費會員數的進一步增加，轉換率也可望保持穩定增加趨勢不變。

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  • 三貝德2月營收持續成長，主要是電商付費會員轉換人數的提升，挹注公司成長動能。圖為三貝德的升學王教材。（資料照，記者張慧雯攝）

    三貝德2月營收持續成長，主要是電商付費會員轉換人數的提升，挹注公司成長動能。圖為三貝德的升學王教材。（資料照，記者張慧雯攝）

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