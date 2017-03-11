橘子全方位發展 《網紅Go》、橘子支「pay.taipei」陸續上線

2017-03-11 11:30

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲橘子（6180）集團轉型，旗下遊戲、支付、電商、媒體、新創服務等事業群齊步走，發展跨領域服務平台。今年2月營收為7.3億元，累計1、2月合併營收為15.6億元，預計《網紅Go》、橘子支「pay.taipei」計劃等都將陸續上線。

今年2月雖農曆春節及寒假結束，遊戲事業群線上遊戲《新楓之谷》仍逆勢成長，而日系動漫RPG手遊《馭時之輪》中文版已於2月21日在iOS、Android雙平台展開不刪檔封測，創新時間軸玩法引發台港澳地區玩家關注。

此外，網紅經濟崛起，影音平台酷瞧在3月推出嶄新網路綜藝節目《網紅Go》，網羅林進、小A辣、胖虎等超人氣網紅同台，祭出更多勁爆議題，可看性十足，後續社群傳散力可期。

至於支付事業群的橘子支，攜手台北市政府，合作打造智慧支付平台「pay.taipei」計劃，預計本季上線，屆時民眾可使用橘子支繳納台北市路邊停車費、自來水費、聯合醫院批價費等費用，未來更將擴大至第四台收視費、保險費、電信費等項目，讓民眾享受一站繳足民生費用的便利性。

而電商事業群樂利因應3月國際婦女節到來，規劃38女王節活動，母嬰類電商網站平台Herbuy也與橘子支合作，主推媽咪購物節大檔，期待挹注集團營收。