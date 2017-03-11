3/11重要財經新聞一覽

2017-03-11 09:29

自由時報財經︰香港「半山」搬台灣 港人狂買華城豪墅

根據實價網對比地籍資料，近三年超過十組香港富豪、累積砸下十幾億元掃進新北市大台北華城豪華別墅，其中不乏是住在香港山頂種植道的富豪，某化工集團執行長也砸下破億元買進一戶。當地房產業者戲稱，這群香港富豪簡直是將「半山」豪宅區搬到台灣。

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蘋果日報財經︰逆轉 台化彰化廠可復工 環團抗爭到底

台化（1326）彰化廠遭環團指控廠區內3座汽電共生鍋爐燃煤發電污染空氣，彰縣府去年9月駁回台化鍋爐操作許可展延申請，汽電廠因而停工。台化去年10月向環保署提訴願，訴願會昨決定撤銷彰縣府處分，意即台化可復工，但彰縣府2個月內還可另作處分，雙方也可再提行政訴訟。彰化縣政府表示遺憾，台化昨稱這是遲來的正義；環團則揚言抗爭到底。

工商時報財經︰10檔法人逆勢買 強棒

台股昨（10）日開低走低，跌破9,700點關卡，在外資持續撤退下，仍有包括中信金、國泰金等10檔個股，獲得三大法人聯手敲進，其中中信金更獲外資力挺，買超逾4萬張。

中國時報財經︰台新證併大眾證 42.3億元成交

在市場傳言已久的台新證券併大眾證券案昨（10）日終於拍板定案。未來台新證市占率將達1.26％，至於元大金控旗下原就有元大證券，已具相當經濟規模與整合效益，元大金出脫大眾證將可促進兩證券員工權益，避免因兩大證券整併對員工權益造成影響，因此，該合併案被雙方認為是可創造雙贏的結合。

星島日報財經︰周小川：人幣今年轉穩 外儲下降屬正常

人民銀行行長周小川昨天表示，看淡人民幣是階段性的，今年隨著中國經濟總體穩定、健康，國際對中國經濟信心提升，相信今年的人民幣匯率會比較穩定，惟預期下半年匯率波動仍較大，但今年政策上不會大變。對於外儲曾跌穿3萬億美元大關，周小川回應時稱，外儲下降屬正常現象，不要反應過度，把外儲下降看得太嚴重。