美就業數據強勁 歐股收高
2017-03-11 02:28
〔中央社〕美國公布2月就業報告亮麗，顯示經濟強勁，同時提升聯邦準備理事會（Fed）升息機率，歐洲股市今天隨國際股市走揚。
倫敦FTSE 100指數上漲0.38%，收在7343.08。
法蘭克福DAX 30指數下跌0.13%，收在11963.18。
巴黎CAC 40指數上漲0.24%，收在4993.32。
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