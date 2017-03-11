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美就業數據強勁 歐股收高

2017-03-11  02:28

〔中央社〕美國公布2月就業報告亮麗，顯示經濟強勁，同時提升聯邦準備理事會（Fed）升息機率，歐洲股市今天隨國際股市走揚。

倫敦FTSE 100指數上漲0.38%，收在7343.08。

法蘭克福DAX 30指數下跌0.13%，收在11963.18。

巴黎CAC 40指數上漲0.24%，收在4993.32。

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2017年3月11日‧星期六‧丁酉年二月十四日
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