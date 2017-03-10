南山人壽2月轉盈 前2月累計仍虧14.59億元
2017-03-10 22:41
〔記者廖千瑩／台北報導〕2月台幣持續升值，造成壽險業獲利壓力，但已不如元月嚴重，南山人壽今天公布2月自結獲利，2月單月轉盈為5.81億元，但累計前2月稅後仍虧14.59億元，每股淨損0.15元。
元月新台幣對美元匯率大幅升值2.9%，對壽險業海外投資造成嚴重衝擊，造成南山元月暴虧20.4億元，每股淨損0.2元。
南山今天公布2月自結獲利成績單，雖仍未擺脫台幣升值陰霾，但因實現投資獲利，2月獲利單月轉盈，稅後純益為5.81億元，但累計前2月稅後仍虧14.59億元。
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