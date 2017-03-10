美國2月非農新增23.5萬人 為Fed升息鋪路
2017-03-10 22:11
美國2月非農就業數據強勁，非農新增就業達23.5萬人，失業率下降至4.7%。（法新社檔案照）
〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國2月非農就業數據強勁，非農新增就業達23.5萬人，超過路透於此前調查經濟學家預估的19萬人；市場收到聯準會釋放的鷹派消息，加上穩健的經濟數據，更加堅定下週聯準會將升息的信心。
美國勞工部公布與總統川普有關的首份完整非農就業數據，今年2月非農新增就業達23.5萬人，失業率下降至4.7%，勞工平均時薪年增0.2%；聯準會3月份會議將在下週14、15日舉行，芝加哥商品交易所聯邦利率期貨價格（FedWatch）則顯示，投資人預期聯準會在3月升息的機率為90.8%。
隨著勞動市場接近充分就業，可能會加快薪資成長的腳步；經濟學家指出，為提高通膨至聯準會的2%目標，薪資成長必須界於3%-5%。隨著股市一片榮景及全球經濟增強，經濟學家預期，聯準會升息的步伐可能較先前市場預估的還要更快。
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