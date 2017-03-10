日本祭出國安審查 東芝求售案美國占上風

2017-03-10 21:44

〔編譯王惠慧／綜合報導〕路透週五引述直接參與競標的消息來源報導，日本政府將出手阻擋，具國家安全疑慮的競標者買下東芝半導體事業股權，美國競標者將占上風，SK海力士、鴻海、台積電可能直接出局。

報導指出，消息來源表示，日本政府對日本半導體產業的未來感到憂心，準備出手阻擋可能對日本來說具國安威脅的競標者買下東芝半導體的股權，「以國安觀點來看，美國是日本唯一可行的合作夥伴」。

先前日媒報導的美國競標者包括美光科技（Micron）、威騰電子（WD），以及私募基金貝恩資本（Bain Capital）銀湖集團（Silver Lake Partners），若如其所言，日方屬意美方買下東芝半導體股權，SK海力士、鴻海及台積電將直接出局。

日本對外資併購的國家安全審查主要是依據《外匯及外國貿易法》，金融業者向路透表示，該法很少被使用，但在2011年曾被用於阻止海外買家收購日本醫療儀器與相機大廠奧林巴斯（Olympus），該公司光學技術也用於軍事設備。

另一方面，有關東芝旗下美國核能子公司西屋電氣，日本財長麻生太郎週五表示，東芝若不在本月31日之前，決定是否聲請破產保護，將會來不及提出第3季度財報；東芝將原本應在2月14日提出的財報，延後至3月14日之前提出。