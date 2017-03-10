| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
長照中心火警4死13傷 里長父子50萬元交保 北市京站商場驚傳墜樓意外 女子昏迷送醫
 首頁 > 財經

日本祭出國安審查 東芝求售案美國占上風

2017-03-10  21:44

〔編譯王惠慧／綜合報導〕路透週五引述直接參與競標的消息來源報導，日本政府將出手阻擋，具國家安全疑慮的競標者買下東芝半導體事業股權，美國競標者將占上風，SK海力士、鴻海、台積電可能直接出局。

報導指出，消息來源表示，日本政府對日本半導體產業的未來感到憂心，準備出手阻擋可能對日本來說具國安威脅的競標者買下東芝半導體的股權，「以國安觀點來看，美國是日本唯一可行的合作夥伴」。

先前日媒報導的美國競標者包括美光科技（Micron）、威騰電子（WD），以及私募基金貝恩資本（Bain Capital）銀湖集團（Silver Lake Partners），若如其所言，日方屬意美方買下東芝半導體股權，SK海力士、鴻海及台積電將直接出局。

日本對外資併購的國家安全審查主要是依據《外匯及外國貿易法》，金融業者向路透表示，該法很少被使用，但在2011年曾被用於阻止海外買家收購日本醫療儀器與相機大廠奧林巴斯（Olympus），該公司光學技術也用於軍事設備。

另一方面，有關東芝旗下美國核能子公司西屋電氣，日本財長麻生太郎週五表示，東芝若不在本月31日之前，決定是否聲請破產保護，將會來不及提出第3季度財報；東芝將原本應在2月14日提出的財報，延後至3月14日之前提出。

廣告
  • 路透引述消息來源報導，日本政府準備出手阻擋，具國家安全疑慮的競標者買下東芝半導體事業股權。圖為東京一處販售東芝商品的店家。（美聯社）

    路透引述消息來源報導，日本政府準備出手阻擋，具國家安全疑慮的競標者買下東芝半導體事業股權。圖為東京一處販售東芝商品的店家。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國安審查 東芝
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：日本祭出國安審查 東芝求售案美國占上風


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.