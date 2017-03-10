大樂透頭獎摃龜 今彩539開出1注！

2017-03-10 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月10日）開獎的第106000024期大樂透，頭獎摃龜；第106000059期今彩539，頭獎開出1注，由台南市安南區淵東里安中路三段282號1樓的「佰面旺彩券行」開出。

第106000024期大樂透中獎號碼為：「11、12、21、35、41、48；特別號：01」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共35注獲得，每注可得5萬5494元；肆獎共125注獲得，每注可得1萬359元；伍獎共1720注獲得，每注可得2070元；陸獎共3062注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬8387注獲得，每注可得400元；普獎共3萬2487注獲得，每注可得400元。

第106000024期49樂合彩中獎號碼為「11、12、21、35、41、48」，四合2注中獎，每注可得獎金20萬；三合共95注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2962注中獎，每注可得1250元。

第106000059期今彩539中獎號碼為「08、10、12、30、34」，頭獎1注獲得，可得獎金800萬元；貳獎共240注獲得，每注可得2萬元；參獎共7444注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬6898注獲得，每注可獲得50元。

第106000059期39樂合彩中獎號碼為「08、10、12、30、34」，四合2注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共159注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6405注中獎，每注可得1125元。

第106000059期3星彩中獎號碼為「484」，正彩共31注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000059期4星彩中獎號碼為「7976」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」