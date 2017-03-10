大樂透、今彩539 開獎囉！

2017-03-10 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月10日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：11、12、21、35、41、48，特別號：01。

49樂合彩：11、12、21、35、41、48。

今彩539：08、10、12、30、34。

39樂合彩：08、10、12、30、34。

3星彩：484。

4星彩：7976。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。