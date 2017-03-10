台新證券42.3億元合併大眾證券
2017-03-10 19:19
〔記者盧冠誠／台北報導〕台新金（2887）子公司台新證券與大眾證券今天分別召開董事會，決議通過二家公司合併，台新證券將按大眾證券全部已發行股份總數每股換發現金11.2元，換發現金合計約42.3億元。
台新金財務長林維俊表示，台新證券與大眾證券雙方將於下週一完成簽約，待雙方股東會決議通過合併，將報請主管機關核准後生效。
林維俊指出，台新證券為合併後存續公司，大眾證券為消滅公司，合併基準日暫定至遲於2017年7月31日完成。
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