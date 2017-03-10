鴻海二月營收2895.8億 年增3.18％

2017-03-10 19:06

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海（2317）公佈二月營收為2895.8億元，月減16％、年增3.18％，今年累計前兩個月營收為6349.1億元，年增2.69％。

法人推估，二月營收較上月減少，是因為第一季是電子業傳統淡季，且鴻海內部春節假期較其他企業長，2月5日才開工，2月工作天數縮短影響鴻海營收表現。

今日鴻海上漲0.67％，收報89.9元，盤中一度重回90元整數關卡。