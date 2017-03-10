| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

「自然人憑證」線上開戶 公股行庫半年內將全面辦理

2017-03-10  18:20

〔記者王孟倫／台北報導〕立委江永昌昨天在財委會提案要求公股行庫應全面落實，新客戶可採「自然人憑證」線上開戶，原本部分公股有所疑慮，擔心無法做好KYC（認識客戶）；不過，財政部今天表示，將督請尚未採行自然人憑證辦理開戶之公股銀行，在8月底前開辦這項業務。

立委江永昌指出，為因應科技時代金融服務更為便民，昨天在財委會提案，要求公股行庫在半年內完成，新客戶可採「自然人憑證」進行線上開戶；不過，有公股行庫負責人認為，新客戶因涉及KYC，無法開放據以自然人憑證即線上開戶。

而昨天這項臨時提案，經協商後，文字修正為請公股研究新客戶之「便利方式」進行開戶。

但江永昌強調，KYC固然是開辦線上申請服務稽核必要項目，確實做好KYC才能核准開辦，是銀行對法遵及洗錢防治的重視；但開辦線上服務，是一種便民，公股行庫不應以KYC，作為拒絕新客戶線上開辦帳戶之藉口。

江永昌點名，在8家公股行庫中，目前已有臺銀、第一銀行及華南銀行等3家，可利用自然人憑證讓新客戶憑證辦理開戶，因此，「其它公股也應該比照配合辦理」。

財政部今天也發布新聞稿表示，將督請各公股銀行在8月底前，辦理自然人憑證辦理開戶，以提升民眾開戶便利性。

廣告
  • 立委江永昌提案要求公股行庫，全面開辦新客戶可採「自然人憑證」線上開戶。（資料照，記者王孟倫攝）

    立委江永昌提案要求公股行庫，全面開辦新客戶可採「自然人憑證」線上開戶。（資料照，記者王孟倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公股銀行 自然人憑證 開戶
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：「自然人憑證」線上開戶 公股行庫半年內將全面辦理


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.