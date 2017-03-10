「自然人憑證」線上開戶 公股行庫半年內將全面辦理
2017-03-10 18:20
〔記者王孟倫／台北報導〕立委江永昌昨天在財委會提案要求公股行庫應全面落實，新客戶可採「自然人憑證」線上開戶，原本部分公股有所疑慮，擔心無法做好KYC（認識客戶）；不過，財政部今天表示，將督請尚未採行自然人憑證辦理開戶之公股銀行，在8月底前開辦這項業務。
立委江永昌指出，為因應科技時代金融服務更為便民，昨天在財委會提案，要求公股行庫在半年內完成，新客戶可採「自然人憑證」進行線上開戶；不過，有公股行庫負責人認為，新客戶因涉及KYC，無法開放據以自然人憑證即線上開戶。
而昨天這項臨時提案，經協商後，文字修正為請公股研究新客戶之「便利方式」進行開戶。
但江永昌強調，KYC固然是開辦線上申請服務稽核必要項目，確實做好KYC才能核准開辦，是銀行對法遵及洗錢防治的重視；但開辦線上服務，是一種便民，公股行庫不應以KYC，作為拒絕新客戶線上開辦帳戶之藉口。
江永昌點名，在8家公股行庫中，目前已有臺銀、第一銀行及華南銀行等3家，可利用自然人憑證讓新客戶憑證辦理開戶，因此，「其它公股也應該比照配合辦理」。
財政部今天也發布新聞稿表示，將督請各公股銀行在8月底前，辦理自然人憑證辦理開戶，以提升民眾開戶便利性。
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