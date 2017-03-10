開發金獲利動能增 前2月獲利年增2.8倍

2017-03-10 18:16

〔記者李靚慧／台北報導〕受惠臺股農曆春節假期後交易動能增加，有利於證券業務及投資部位評價表現，開發金（2883）2月份自結稅後獲利5.54億元，累計前2月稅後獲利7.79億元，較去年同期大幅增加2.8倍，每股盈餘 0.05元。

開發金今日發布2月份自結獲利表現，子公司凱基銀行2月份稅後獲利2.19億元，累計前2月稅後獲利 7.03億元，每股盈餘約 0.15 元。

凱基證券則受惠於2月份台股農曆年節假期後，投資人陸續歸隊激勵，整體交易動能提升，有利於台灣經紀業務及投資部位評價表現，二月份稅後獲利3.65億元，累計前2月稅後獲利2.55億元，每股盈餘約 0.07 元。

開發工銀上月份獲利主要來自直接投資部位處分貢獻，二月份稅後獲利1.09億元，累計前2月稅後獲利0.66億元，每股盈餘約0.03元。

開發金控發言人張立人表示，開發工銀即將改制（更名）為中華開發資本（暫定），未來將持續籌集私募股權資金，擴大基金管理規模。開發金也將正式轉型為以｢商銀」、「證券」及「基金管理」三大業務為主力的金控公司。