中華電信前二月每股獲利0.84元

2017-03-10 18:12

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信（2412）2月營收177.7億元，年減7.1%，稅後盈餘30.1億元，年減21.2%；每股盈餘為0.39元。累計1-2營收365億元，稅後盈餘65.4億元，每股獲利0.84元。

中華電信指出，2月份整體行動通信營收較去年同期減少，雖然4G及行動上網客戶成長帶動加值營收較去年同期提升，但行動語音營收持續受VoIP替代之影響而下滑，整體行動服務營收較去年同期衰退，銷貨收入亦較去年同期減少。網際網路營收較去年同期成長。MOD營收成長。寬頻接取營收下降。市內網路則因行動電話及VoIP取代，使營收減少。

2月份合併營業成本及費用與去年同期下降，主要因商品成本、網路互連費與資通訊專案成本減少所致。

截至2月底止，光世代寬頻用戶數達349.8萬戶，60Mbps以上的客戶數174.7萬戶，其中，100Mbps以上客戶亦達118.3萬戶。在公司全力努力下，行動上網客戶持續成長，達694.7萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達55.1%。