連3貶 新台幣創近1個月新低

2017-03-10 16:11

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天持續受到外資匯出影響，終場貶值1.6分，以31.036元兌1美元作收，匯價連3貶並創近1個月新低，台北外匯經紀公司成交量為7.52億美元。

累計本週新台幣共貶值1.6分，貶幅0.05％；展望下週，外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）將召開為期兩天利率決策會議，在升息預期強烈的情況下，新台幣維持偏弱格局機率高。

新台幣今以31.050元開出，最高31.030元、最低31.130元，終場收31.036元。