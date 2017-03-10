宏正2月營收年減0.5％
2017-03-10 15:55
〔記者王憶紅／台北報導〕 宏正（ 6277 ）2月營收3.55億元，年減0.5%；1-2月營收7.22億元，較去年同期減少6.4%。
2月營收中，IT架構管理解決方案產品減少2%、其中遠端管理類產品成長11%、專業影音產品成長10%。
累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案產品減少10%、其中遠端管理類產品減少8%、專業影音產品成長3%。
以銷售區域觀之，亞洲地區成長3%、歐洲地區減少10%、美洲地區減少21%。
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