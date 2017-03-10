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三大法人賣超53億 外資賣超50億

台股集中市場三大法人外資、投信賣超，自營商買超，合計賣超新台幣53.32億元。 （資料照，記者劉信德攝）

2017-03-10  15:10

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信賣超，自營商買超，合計賣超新台幣53.32億元。

外資今天賣超50.05億元，投信賣超4.10億元，自營商買超0.83億元。

台股今天下跌30.72點，收在9627.89點，成交值新台幣877.17億元。

106年03月10日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,352,124,860 1,423,870,666 -71,745,806
自營商（避險） 4,191,849,150 4,036,641,164 155,207,986
投信 829,531,950 1,239,916,665 -410,384,715
外資及陸資 17,574,720,998 22,580,159,071 -5,005,438,073
合計 23,948,226,958 29,280,587,566 -5,332,360,608

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